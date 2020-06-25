تقرير يصدر تصنيف 2020 للدول الأفضل بالنسبة للنساء.. تعرف على مركز العراق

2020/06/25 | 14:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشرت مجلة “CEOWORLD” تقريرا حديثا حول أفضل الدول للنساء من حيث بعض المعايير كالمساواة، بالإضافة إلى عدد من المؤشرات والميزات التي تتمتع بها في تلك الدول في عام 2020.وبينما احتلت السويد المرتبة الأولى عالميا من حيث أفضل دولة لعيش النساء في العالم، أتت الدنمارك في المرتبة الثانية، وهولندا في المرتبة الثالثة، […]

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