2020/06/25 | 14:46 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يلتقي رؤساء الاوقاف السني والشيعي والمسيحي ويؤكد أهمية توحيد الخطاب الديني ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يلتقي رؤساء الاوقاف السني والشيعي والمسيحي ويؤكد أهمية توحيد الخطاب الديني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).