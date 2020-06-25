بالوثائق.. الصيغة النهائية لقانون الاقتراض المحلي والخارجي

2020/06/25 | 14:46 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر وكالة السومرية نيوز، الصيغة النهائية لقانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ والمصوت عليه بالايجاب في مجلس النواب والمرسل الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه .

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