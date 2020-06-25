العراق يوقع عقدا مع سيمنس الألمانية لإنشاء محطة كهربائية في الانبار

2020/06/25 | 14:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقعت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، عقداً مع شركة سيمنس الألمانية للطاقة يقضي بإنشاء محطة الحامضية التحويلية بمحافظة الأنبار جهد 400 كيلو فولت وبسعة 750mva، ضمن القرض المقدم من وكالة جايكا اليابانية.

وأشار بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المحطة الجديدة ستساهم في نقل إمدادات طاقة موثوقة ومستقرة لمحافظة الانبار بواقع مناطقها في (الرمادي والفلوجة والصقلاوية والخالدية والمناطق المحيطة بهم في المحافظة".

وأضافت "ستتيح نقل الطاقة التي تنتجها محطة الانبار الغازية لتوليد الطاقة بكفاءة وفاعلية من اجل تلبية الطلب المتنامي على استهلاك الطاقة بالمحافظة، ومن المنتظر ان توفر المحطة مستويات أعلى من الربط الكهربائي مع الشبكة".

وأكدت الوزارة، أن "إعادة هيكلية وتعزيز البنية التحية لقطاع الطاقة في البلاد يمثل أولوية قصوى للحكومة العراقية الجديدة، في الوقت نفسه يعد تحديث وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في العراق امرا ملحاً في اطار هذه الخطة الطموحة بما يدعم التنمية الاقتصادية والتوسع في الانشطة الصناعية ومشروعات البنية التحتية في البلاد".

وتابعت "في هذا الاطار تعمل الوزارة على اقامة عدة مشروعات متكاملة لتطوير شبكات النقل والتوزيع في جميع انحاء العراق بالتعاون مع عدد من شركائنا الدوليين ومنهم سيمنس إعتمادا على احدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة في تطوير هذا القطاع".

وأوضحت الوزارة أن "المحطة الجديدة ستقوم بربط 750 ميغاواط بالشبكة العراقية الوطنية للكهرباء بما يعمل على تقليل الاختناقات في شبكة توزيع الطاقة وتقليل الضائعات في الطاقة هذا ومن المتوقع البدء في الاعمال الانشائية لمحطة الحامضية التحويلية في يوليو 2020 على ان يتم الانتهاء منها في يوليو 2022.

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