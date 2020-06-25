مصدر لـ”العهد نيوز”: غلق مدينة الضلوعية بالكامل بعد تسجيل 20 اصابة بـ”كورونا” (صور)

2020/06/25 | 14:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر لوكالة العهد نيوز، اليوم الخميس، بأن مدينة الضلوعية بمحافظة صلاح الدين شهدن اصابة 20 مواطناً بكورونا.وقال المصدر، “تم تسجيل 20 اصابة بفايروس كورونا اليوم الخميس في مدينة الضلوعية جنوب صلاح الدين”.وتابع ان “ادارة المدينة فرضت حظراً للتجوال الشامل في المدينة والى اشعار اخر وغلق مداخل المدينة بالصبات الكونكريتية”.

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