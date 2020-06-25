الازمة النيابية: الكوادر الصحية لا تتحمل مسؤولية ارتفاع معدل الوفيات

2020/06/25 | 14:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت خلية الأزمة النيابية، الخميس، أن الكوادر الصحية لا تتحمل مسؤولية ارتفاع معدل الوفيات بفيروس كورونا، فيما بينت أن جهات معرفة تحاول الإساءة للكوادر الصحية عبر نشر الإخبار الكاذبة.وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الكوادر الصحية تبذل جميع جهودها لمواجهة فيروس كورونا وتعمل بشكل استثنائي منذ تفشي الوباء”، […]

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