إصابة 14 منتسبا من دائرتي ماء ومجاري ذي قار بفيروس كورونا

2020/06/25 | 14:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أعلن مدير مجاري في ذي قار ومدير الماء بالوكالة، حيدر الاسدي، الخميس، تسجيل عدد من الاصابات بين المنتسبين بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء .وقال الاسدي، في تصريح صحفي، إن "المختبرات الطبية سجلت اصابة 14 من منتسبي دائرتي الماء والمجاري منذ ظهور الوباء".واضاف ان "المصابين خضعوا الى الاجراءات الصحية الخاصة بردهات العزل في مستشفى الحسين التعليمي، بينما تماثل بعضهم للشفاء".

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