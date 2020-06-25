2020/06/25 | 14:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر طبي، اليوم الخميس، بوفاة مسؤول في مجلس النواب مصاب بكورونا بسبب نقص الاوكسجين.وقال المصدر، في حديث لـ"كلكامش برس"، إنه "لعدم وجود الاوكسجين في مستشفى الكرامة، توفي رئيس قسم الصيانة في مجلس النواب المهندس نبيل خليل اسماعيل، المصاب بفيروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مسؤول في مجلس النواب مصاب بكورونا بسبب نقص الاوكسجين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مسؤول في مجلس النواب مصاب بكورونا بسبب نقص الاوكسجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).