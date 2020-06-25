الخارجية العراقية تعلن وصول نحو 11 طن من الامدادات الطبية الاماراتية

2020/06/25 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، وصول طائرة إماراتية تحمل مساعدات وأجهزة لدعم العراق في جهود احتواء أزمة الجائحة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان مقتضب إن “طائرة مساعدات طبية من دولة الإمارات وصلت إلى العراق لدعمه في مكافحة “كوفيد-19”. وتضم الطائرة مساعدات تحتوي على 10.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص، لدعم جهود 10.5 ألف من العاملين […]

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