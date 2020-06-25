2020/06/25 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي اليوم الخميس، ان قوة من مكافحة الارهاب وصلت الى منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار وبأمر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.وقال المحلاوي في حديث خص به “العهد نيوز”، ان ” قوة امنية من مكافحة الارهاب تستقل عجلات تحمل كرفانات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام القائم لـ”العهد نيوز”: قوة من مكافحة الارهاب تصل الى منفذ القضاء الحدودي مع سوريا لضبط عمل المنفذ) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام القائم لـ”العهد نيوز”: قوة من مكافحة الارهاب تصل الى منفذ القضاء الحدودي مع سوريا لضبط عمل المنفذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).