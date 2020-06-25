الكاظمي: جميع إمكانيات الدولة متاحة لمواجهة كورونا وعلاج المصابين

2020/06/25 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء دائرتي الطبابة في وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي بدعم وزارة الصحة بجميع الإمكانيات المتاحة لمواجهة جائحة كورونا.

وذكر مكتب رئيس الوزراء أن الكاظمي عقد اجتماعا مع دائرتي طبابة وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث قال الكاظمي إن جائحة كورونا تمثل تحديا كبيراً، مضيفا أن جميع إمكانيات الدولة متاحة لمواجهتها وعلاج المصابين.

وأشار الكاظمي إلى ان الوعي المجتمعي مهم جدا لتطويق الجائحة وتقليل الإصابات، وحماية أبناء الشعب، لافتا الى أن الملاكات الطبية تبذل أقصى الجهود وتتعرض لضغط عمل كبير في التصدي لهذا الوباء.

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