2020/06/25 | 15:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، أهمية توحيد الخطاب الديني لمواجهة العنف والتطرف.وذكر بيان لمكتب صالح، ان "الرئيس صالح استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم، رئيس ديوان الوقف الشيعي غني زغير عطية ورئيس ديوان الوقف السني سعد حميد كمبش والمسيحي المهندس رعد كجه جي".وأكد صالح بحسب البيان، على "أهمية توحيد الخطاب الديني وتعزيز وحدة الصف بين المكونات العراقية لمواجهة العنف والتطرف"، مشيراً إلى أن "تنوع المجتمع العراقي يعد عنصر قوة وفاعلية لتعزيز الأواصر المجتمعية، وترسيخ السلم الأهلي من خلال إشاعة ثقافة التسامح في البلاد".وثمّن صالح، دور رجال الدين في نشر المفاهيم الدينية الصحيحة وترسيخ الوحدة الوطنية، والتصدي للأفكار التكفيرية التي حاول تنظيم داعش تسويقها.بدورهم، أكد رؤساء الأوقاف سعيهم المتواصل من أجل تعزيز الروابط بين العراقيين بمختلف مكوناتهم وقومياتهم، ونشر المودة والتآخي بين أطياف المجتمع العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد أهمية توحيد الخطاب الديني لمواجهة العنف والتطرف) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد أهمية توحيد الخطاب الديني لمواجهة العنف والتطرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).