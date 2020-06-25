شرطة ميسان تعلن عن 3 وفيات و 70 إصابة بكورونا في صفوف منتسبيها

2020/06/25 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

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شرطة ميسان تعلن عن 3 وفيات و 70 إصابة بفيروس كورونا في صفوف منتسبيها

يتبع .



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