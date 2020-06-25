بالصور.. وصول المساعدات الإماراتية الطبية وأمانة مجلس الوزراء تكشف تفاصيلها

2020/06/25 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس (25 حزيران 2020)، تفاصيل وصول الطائرة الإماراتية إلى العاصمة بغداد، فيما أشارت إلى أنها محملة بمواد وأجهزة طبية لمواجهة جائحة كورونا.





وقال مجيد لـ(بغداد اليوم)، إن "المواد التي وصلت من الامارات هذا اليوم بلغت 30 طنا شمل مستلزمات للوقاية الشخصية اجهزة تشخيص سريعة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا".

واضاف أن "المواد شملت ايضا اجهزة تنفس اصطناعي وعدد من المستلزمات الوقائية".





وفي وقت سابق، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 10.5 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العاصمة العراقية بغداد، لدعم جهود 10.5 آلاف من العاملين في المجال الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال محمد صالح الطنيجي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في بغداد، في بيان: "أسهمت دولة الإمارات في دعم الأشقاء العراقيين خلال السنوات الماضية، ولا تزال توفر كل دعم ممكن في المجالات كافة، ولا سيما الاقتصادية والتنموية، وكذلك في مجال الحفاظ على التراث الإنساني العراقي، وحمايته في مواجهة التهديدات التي تعرض لها من القوى الإرهابية التي حاولت تدميره وتشويهه".

وأضاف: "استمراراً لتلك الجهود، أرسلت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات طائرة مساعدات طبية اليوم، لدعم الجهود التي يبذلها العاملين في المجال الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تأتي إضافة إلى ما تم إرساله من مساعدات طبية أخيراً إلى إقليم كردستان العراق".

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بغداد اليوم-النجف

أوضح قائد فرقة الإمام علي القتالية، طاهر الخاقاني، الخميس (25 حزيران 2020)، حقيقة استيفاء الفرقة مبالغ مقابل دفن المتوفين بفيروس كورونا المستجد.

وذكر إعلام الفرقة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الخاقاني نفى ما تناقلته ب

بغداد اليوم- صالح الدين

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وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية فرضت حظرا شامل للتجوال في قضاء الضلوعية بمحافظة صلا

بغداد اليوم-بغداد

أرسلت دولة الإمارات، الخميس (25 حزيران 2020) طائرة مساعدات تحتوي على 10.5 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العاصمة العراقية بغداد، لدعم جهود 10.5 آلاف من العاملين في المجال الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس ك

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