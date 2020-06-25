دائرة شهداء ذي قار لـ”العهد نيوز”: ارسال جثامين 24 متوفياً بـ”كورونا” الى النجف

2020/06/25 | 15:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أعلنت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في ذي قار، اليوم الخميس عن نقل جثامين 24 متوفي بفايروس كورونا الى مدينة النجف الأشرف لغرض الدفن.وقال إعلام الدائرة، لـ”العهد نيوز”، بأن “المعاونية قد أرسلت اليوم جثامين 24 من المتوفين بعد اكمال الاجراءات المتعلقة بالغسل والتكفين والصلاة ومن ثم اكمالها في المراحل الأخيرة […]

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