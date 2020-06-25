2020/06/25 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، إن السماح بالاقتراض الخارجي والداخلي هو جزء بسيط من حل الازمة المالية، إلا أنه ليس الحل الحقيقي للآزمة.

وأكد المسعودي في تصريح، أن تصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض ليس مفتوحا، وإنما محدد بشروط تم إلزام الحكومة بها خلال مدة حددها البرلمان حيث ستكون للمجلس مراقبة شديدة على صرف المبالغ التي سيتم اقتراضها وفقا للقانون.

وأضاف أن الاقتراض الخارجي والداخلي بالتأكيد سيمثل جزءا بسيطا من حل الازمة المالية، وان الحل الحقيقي هو التزام الحكومة بوعودها بإصلاح المنظومتين المالية والإدارية وإيقاف الهدر والفساد على أقل تقدير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسعودي: قانون الاقتراض جزء من الحل وليس حلا كاملا للأزمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسعودي: قانون الاقتراض جزء من الحل وليس حلا كاملا للأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).