الرئيس برهم صالح يبحث مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي تطورات الأوضاع في البلاد

2020/06/25 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، تطورات الأوضاع في العراق.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان، إن صالح استقبل في قصر السلام ببغداد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، حيث جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية في البلاد، وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار في العراق وتلبية مطالب العراقيين في تحقيق الإصلاح المنشود والقضاء على أشكال الفساد.

وأكد الجانبان على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها، وإيجاد الحلول للخروج من الأزمات التي يمر بها العراق.

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