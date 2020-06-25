2020/06/25 | 15:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية علي اللامي، اليوم الخميس، أن اللجنة قدّمت حلولاً لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بدل الاقتراض.وقال اللامي في حديث لموقع “العهد” الفضائية، إن “اللجنة التقت بالكاظمي منذ خمسة أيام وطرحت عليه حلول بدل الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في موازنة العام الحالي 2020”.وأضاف، أن “الكاظمي ردّ علينا بأنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية: قدمنا حلولا للكاظمي بدل الاقتراض وهذا ما قاله!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية: قدمنا حلولا للكاظمي بدل الاقتراض وهذا ما قاله!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).