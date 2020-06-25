5 ولايات أمريكية تسجل ارتفاعا غير مسبوق في إصابات كورونا

2020/06/25 | 15:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..شهدت خمس ولايات أمريكية يوم أمس الأربعاء ارتفاعا غير مسبوق في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على خلفية استمرار ارتفاع معدل الإصابات الجديدة في البلاد.وحطمت ولايتا تكساس وكاليفورنيا أرقاما قياسية سلبية لليوم الثاني على التوالي، بتسجيل السلطات الصحية المحلية 5551 و7149 إصابة (حسب الترتيب) خلال 24 ساعة.كما جرت قفزة قياسية غير […]

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