2020/06/25 | 15:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كتب الصحفي السياسي اللبناني مصطفى فحص، تغريدة “مثيرة” بالتزامن مع التصريحات الخطيرة للكاظمي بشأن تغييرات مرتقبة بالمناصب المتقدمة.وقال فحص في تغريدة رصدتها “يس عراق”: “انقلاب داخل ادارات الدولة ..ايام بغداد المقبلة حبلى بالمفاجات”.انقلاب داخل ادارات الدولة ..ايام #بغداد المقبلة حبلى بالمفاجات — Mustafa (@MustafaFahs) June 25, 2020 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحفي لبناني في تغريدة “مثيرة”: انقلاب داخل إدارات الدولة.. أيام بغداد “حبلى” بالمفاجآت!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحفي لبناني في تغريدة “مثيرة”: انقلاب داخل إدارات الدولة.. أيام بغداد “حبلى” بالمفاجآت!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).