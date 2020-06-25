جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بعناصر إرهابية في محافظتين عراقيتين

2020/06/25 | 15:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، يوم الخميس، عن القاء القبض على 6 إرهابيين في عمليتين نفذهما جهاز مكافحة الارهاب بمحافظتي الانبار وصلاح الدين.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وأوامر قضائية، نفذ جهاز مكافحة الارهاب من خلال تشكيلات قيادتي العمليات الخاصة الاولى والثانية، عمليتين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، اسفرتا عن إلقاء القبض على 6 مطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب".

وأوضح رسول أن "العمليات التي ينفذها جهاز مكافحة الإرهاب تأتي بهدف الاستمرار في تفكيك الشبكات الإرهابية وانتهاء تواجدها".

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