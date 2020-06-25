تقرير إنجليزي: برشلونة يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع نظيره توتنهام

2020/06/25 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس، عن تخطيط برشلونة لإبرام صفقة تبادلية مع نظيره توتنهام خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وذكرت صحيفة إندبندنت أن برشلونة يستهدف ضم تانجي ندومبيلي نجم وسط توتنهام هذا الصيف، مستغلًا توتر علاقة اللاعب بمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.وأشارت إلى أن برشلونة مستعد للتخلي عن نيلسون سيميدو أو فيليب كوتينيو، مقابل الحصول على توقيع […]

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