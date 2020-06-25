من السويداء إلى ليبيا: قصة مرتزقة بعقود رسمية

2020/06/25 | 15:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر لموقع «الحل نت»، وصول ألف وأربعمئة مقاتل سوري إلى #ليبيا، من محافظتي #درعا والسويداء، عن طريق #مطار_حميميم، الذي تسيطر عليه #روسيا، في منطقة جبلة بمحافظة #اللاذقية السورية، لمساندة قوات اللواء المتقاعد #خليفة_حفتر في…

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