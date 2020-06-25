2020/06/25 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال 6 ارهابيين بعمليتين أمنيتين لجهاز مكافحة الإرهاب في الأنبار وصلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 15:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 6 ارهابيين بعمليتين أمنيتين لجهاز مكافحة الإرهاب في الأنبار وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 6 ارهابيين بعمليتين أمنيتين لجهاز مكافحة الإرهاب في الأنبار وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).