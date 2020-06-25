مساعدات طبية إماراتية للعراق

2020/06/25 | 15:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابوظبي-(أ ف ب) – أرسلت الإمارات الخميس طائرة مساعدات تحمل 10,5 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى بغداد لدعم جهود 10 آلاف عامل في المجال الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال محمد صالح الطنيجي القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في بغداد “ساهمت دولة الإمارات في دعم الأشقاء العراقيين خلال […]

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