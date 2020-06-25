عراقي يدبر خطة شيطانية لقتل واغتصاب زوجته المصرية

2020/06/25 | 15:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… هزت جريمة قتل واغتصاب المجتمع المصري بعدما كشفت السلطات تفاصيل جريمة مروعة خطط لها عراقي لقتل زوجته المصرية واغتصابها من خلال الاتفاق مع شخص يعمل عنده في محل لبيع الملابس.وكشف السلطات المصرية، تفاصيل جريمة تخلص زوج من زوجته بقرية ميت عنتر التابعة لدائرة المركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بعد أن دبر خطة شيطانية للتخلص […]

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