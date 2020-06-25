دعوة «هشّة» لوقف الاقتتال بين “تحرير الشام” وعمليات “واثبتوا” في إدلب

2020/06/25 | 15:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدلب (الحل نت) ـ تسود حالة من الهدوء الحذر على جبهات القتال غربي مدينة #إدلب وفي محيط مدينة “جسر الشغور” شمال غربي #سوريا، عَقب مواجهات حامية جرت ليل أمس الأربعاء بين “هيئة تحرير الشام” و”غرفة…

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