الكاظمي يوجه طبابة الدفاع والحشد لدعم وزارة الصحة بمواجه كورونا

2020/06/25 | 15:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي دائرتي الطبابة في وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي بدعم وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا.وقال مكتب الكاظمي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الخميس إن “الاخير عقد اجتماعا مع دائرتي طبابة وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي، ووجههما بدعم وزارة الصحة بجميع الإمكانيات المتاحة”.ونقل البيان عن الكاظمي […]

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