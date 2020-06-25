روسيا تصبح الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا

2020/06/25 | 15:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… رغم تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا 613 ألف مصاب، إلا أنها تحتل المركز الثاني عشر في العالم في عدد الوفيات، والثالثة في عدد الاصابات.ووفقا لجامعة “جونز هوبكنز”، التي تلخص البيانات الرسمية، تحتل الولايات المتحدة المركز الأول من حيث عدد ضحايا فيروس كورونا “كوفيد-19″، حيث توفي هناك حتى الآن 121.9 ألف […]

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