القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في بغداد

2020/06/25 | 16:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تمكنت مفارز مركز جسر ديالى من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق متهم مطلوب وفق أحكام المادة (٢٣/مرور.ق.ع)، مبينة انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصوليا.

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