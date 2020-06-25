البيان الختامي لقادة لبنان: بلدنا يمر بأزمات عدة ولا سلمية لتظاهر يشعل الفتنة

2020/06/25 | 16:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن اللقاء الوطني لقادة لبنان برعاية رئيس الجمهورية ميشيل عون بيانه الختامي عقب اجتماعه اليوم في قصر بعبدا ببيروت.

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