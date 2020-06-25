سماحة رئيس القوالين، يهنئ محافظ دهوك الجديد ويطالبه بالاهتمام بالايزيديين وخاصة الساكنين في المخيمات

2020/06/25 | 16:11 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نصر حاجي ناشد سماحة رئيس القوالين القوال “بهزاد سليمان سفو”، محافظ دهوك بان يكون عونا لجميع اهالي المحافظة ولاهلنا الايزيديين القاطنين فيها والساكنين في المخيمات، ومشيدا بمواقف المحافظ السابق بما قدمه في اشد الظروف.وقال سماحة رئيس القوالين القوال بهزاد سليمان سفو، في رسالة تهنئة للسيد علي تتر بمناسبة تسمنه منصب محافظ …

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