وزير دفاع العراق يستقبل ملحق ايران العسكري في بغداد

2020/06/25 | 16:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق ان وزير الدفاع العراقي الفريق الركن جمعة عناد سعدون، استقبل اليوم الخميس، الملحق العسكري الايراني في بغداد...

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