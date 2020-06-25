صالح يؤكد ضرورة تعزيز وحدة الصف العراقي

2020/06/25 | 16:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس جمهورية العراق برهم صالح، أنه استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم الخميس، رئيسي ديوان الوقف الشيعي غني زغير عطية ورئيس ديوان...

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