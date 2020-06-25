عامل بسيط يعثر على كنز يذهب به إلى عالم المليونيرات

2020/06/25 | 16:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تحول عامل بسيط في تنزانيا إلى مليونير عقب عثوره على كنز نادر سيعينه على تربيه أبنائه الـ 30.وبحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، عثر عامل المناجم سانينيو لايزر على حجرين كريمين من نوع “تنزانيت” النادر ذي اللونين الأزرق والبنفسجي الداكنين.الحجران اللذان عثر عليهما العامل هما الأكبر من نوعيهما حتى الآن، ويبلغ وزنهما 15 […]

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