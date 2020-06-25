الصحة الايرانية: 2595 اصابة جديدة وتعافي اكثر من 175 الف

2020/06/25 | 16:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس 215 الفا و96 شخصا وبوفاة 134 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 10 الاف و130 شخصا.واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الخميس، انه تم خلال […]

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