مسرور بارزاني يشدد على ضرورة تفعيل التنسيق بين البيشمركة والجيش

2020/06/25 | 16:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني خلال اجتماع مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد – صورة: krg

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