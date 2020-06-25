فيلم -برسيبوليس-: قصة الثورة التي حولت إيران إلى سجنٍ كبير - كلكامش نبيل

2020/06/25 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كلكامش_نبيل بعد مشاهدة فيلم "مُشع" الذي يتناول سيرة العالمة ماري كوري الأسبوع الماضي، اخترت بالصدفة مشاهدة فيلم رسوم متحركة لذات المخرجة الإيرانية الفرنسية.



الفيلم بعنوان "برسيبوليس" – على اسم عاصمة الفرس الأخمينيين – وهو من اخراج الفرنسي فينسينت بارانود والإيرانية-الفرنسية مرجانة سترابي عام 2007.



الفيلم مقتبس من كتاب مصوّر للكاتبة والمخرجة مرجانة ويتحدث عن طفولتها ومراهقتها في إيران وجسّدت الدور صوتيا الفنان ......





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