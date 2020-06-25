تهديد مصر بالحرب - سعيد الوجاني

2020/06/25 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني هناك مشكلتين تؤرقان همّ القيادة المصرية .



المشكلة الأولى هي صراع سد النهضة الإثيوبية ، الذي سيغير كثيرا من تاريخ مصر المرتبط بالنّيل العظيم ، الذي لن يعود عظيما .



والمشكلة الثانية هي الصراع الجاري بليبيا بوكلاء لمجموعة من الدول البعيدة عن ليبيا ، أي انّه صراع المصالح الأجنبية ، وليست المصالح الليبية التي تُدمّر فوق رؤوس شعبها ..ورغم ثقل خطورة المشكلة الأثيوبية ، وتجرّء اثيوبيا التهدي ......





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