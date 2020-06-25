-خريف الكرز- الرواية التي منعت في بعض الدول. ج (28) - احمد جمعة

2020/06/25 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة "كُنْتَ أعلم أنك ستسافر وتتركني، ولم تُشر مرة لمصيري" لم تغب تلك العبارة من بال تقي المرجاني طوال تلك السنين، كانت جوري معه في كل مكان يذهب إليه، تتوارى لأيام وأسابيع وحتى شهور، لكنها لم تتجاوز الوقت الذي تتقد فيه ذاكرته وتنتعش بالحوارات والوقائع التي أرهقتهما هما الإثنين، تذكر ليلة مصرع الضابط الإنجليزي، وصرختها المدوية حين أعلن أنه سيسلم نفسه.



موسيقى الزمن الجميل المتوحش تَدبّ في أوصاله وكأنها س ......





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