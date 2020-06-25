هواوي ستكشف عن هاتفها الجديد قريبا

2020/06/25 | 16:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نشرت بعض مواقع الإنترنت أخبارا تشير إلى أن هواوي عازمة على الكشف عن هاتف متطور في الثاني من يونيو القادم.وتبعا للمعلومات التي أوردها موقع TENAA المتخصص بشؤون التقنية فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Honor X10 Max، وسيكون أحد أكبر الهواتف التي أنتجتها هواوي.وسيزود هذا الجهاز بهيكل بأبعاد (176.46/84.91/8.3) ملم، وبشاشة IPS […]

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