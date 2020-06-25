5 عادات غذائية يمكنها حمايتك من أكثر الأمراض الجلدية إزعاجا

2020/06/25 | 16:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تعد الإصابة بالأمراض الجلدية من الأمور المزعجة لأي شخص، لكن يمكن أن يوصف “البهاق” بأنه أكثر الأمراض الجلدية إزعاجا للإنسان.ويصف الخبراء البهاق بأنه حالة مناعية ذاتية، حيث يتم مهاجمة وتدمير الخلايا التي تشكل صبغة الجلد، مما يؤدي إلى بقع بيضاء غير متناسقة من الجلد.ولكن يتساءل العديد من الأشخاص الذين يعانون من […]

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