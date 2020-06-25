محافظ البصرة يرهن تمديد حظر التجوال بأمر ويؤكد: رجل الأمن قد ينزعج

2020/06/25 | 16:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز رهن رئيس خلية الازمة في البصرة المحافظ أسعد العيداني، اليوم الخميس، تمديد حظر التجوال الشامل في المحافظة بعدد الاصابات التي ستسجل بفيروس كورونا.وقال العيداني في حديث اذاعي، ان”تمديد حظر التجوال من عدمه مرهون بعدد الإصابات التي ستسجلها المحافظة خلال الفترة المتبقية من الحظر الحالي (وهي 3 ايام)، فإذا كانت الإصابات في صعود […]

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