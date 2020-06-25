البارزاني ووزير الدفاع يبحثان عددا من الملفات السياسية والأمنية

2020/06/25 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ووزير الدفاع جمعة عناد، الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وشدد الجانبان خلال استقبال البارزاني في أربيل وزير الدفاع، على أهمية التنسيق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في مواجهة الإرهاب، وضرورة تعزيز ثقافة التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي، فيما ناقش الجانبان خلال اللقاء، استمرار التهديدات التي يمثلها تنظيم داعش الإرهابي على محافظات وسط العراق.

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