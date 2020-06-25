عائلة راضي تكشف المستور ..كيف مات “نهر العراق الثالث”؟

2020/06/25 | 16:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… يبدو أن وفاة أسطورة كرة القدم العراقية الكابتن أحمد راضي، الأحد الماضي، ستفتح الأبواب لتؤكد كل الصرخات التي كانت تعالت في الفترة الماضية شاكية ضعف النظام الصحي في البلاد، ومناشدة المعنيين للتدخل وإيجاد حلول تواجه تفشي فيروس كورونا المستجد.فعلى الرغم من مرور أيام على وفاة راضي، بعد إصابته بالوباء، إلا أن تداعيات ما […]

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