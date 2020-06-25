أهالي “رأس العين” يتظاهرون ضد ممارسات “نبع السلام ” شمال شرقي سوريا

2020/06/25 | 16:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج العشرات من أهالي قرية “علوك غربي” التابعة لمدينة #رأس_العين، في مظاهرة احتجاجية ضد ممارسات فصائل #نبع_السلام الموالية لتركيا، وبشكل خاص فصيل “لواء المعتصم” الذي أقدم عناصر منه صباح اليوم الخميس، على ضرب ممرض في…

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