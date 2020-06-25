مكافحة “الاستيلاء الثقافي”: هل كلنا عنصريون فعلاً؟

2020/06/25 | 16:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ارتداء الأقنعة السوداء عمل عنصري؟ وهل يجب منعها في العروض المسرحية، التي يعتبر ارتداء الأقنعة عنصراً أساسياً من عناصرها، ظهر منذ نشأة المسرح نفسه؟ وإلى أي درجة يمكن أن نتدخل في الطقوس والعادات الاجتماعية…

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