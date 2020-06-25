وزير النفط يوعز بتقديم مساعدات عاجلة للجهات الصحية في البصرة وذي قار

2020/06/25 | 16:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداوعز وزير النفط، احسان عبدالحبار، اليوم الخميس، الى شركات نفط البصرة، شركة مصافي الجنوب، شركة الحفر العراقية بتقديم مساعدات عاجلة للجهات الصحية في كل من محافظات البصرة وذي قار وتوفير المستلزمات الصحية والعلاجية الضرورية لمواجهة أزمة تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما وجه بافتتاح وتشغيل معمل أوكسجين باب الزبير الجديد.وقال وزير النفط، في بيان تلقته "كلكامش برس"، أنه "وجه بافتتاح وتشغيل معمل أوكسجين باب الزبير الجديد ، الذي تم انجازه بفترة قياسية بهدف تزويد المستشفيات والمراكز الصحية والمواطنين في محافظة البصرة وميسان وذي قار بهذه المادة الضرورية و الحيوية والمهمة وخصوصا للمصابين بفايروس كورونا ، من أجل التخفيف من معاناتهم والاسراع في معالجتهم".وأشار عبد الجبار أن "الطاقة الانتاجية لهذا المعمل هو (50متر مكعب بالساعة ) اي بمعدل أنتاج (155 أسطوانة) بسعة (8 متر مكعب)"، منوهاً عن "تشغيل معمل آخر لانتاج الاوكسجين في البرجسية ، حيث تم تجهيز المستشفى التعليمي في البصرة والقطاع الصحي في ذي قار بعدد من أسطوانات الاوكسجين لتغطية أحتياجاتهم منها".من جهة أخرى قال مدير عام مصافي الجنوب حسام ولي انه "بناءً على توجيهات وزير النفط ، فقد تم أتخاذ الاجراءات اللازمة لتجهيز مستشفى الزبير بالمستلزمات والاجهزة الطبية الضرورية منها ( الكمامات والقفازات ) فضلاً عن مستلزمات التعقيم الضرورية".واضاف ولي بانه "سبق للشركة أن قامت بعمليات التأهيل للمستشفى المذكور ، ومنها تأهيل ردهات الانعاش والعمليات، وتجهيزها بجهاز الاوكسجين وعجلات كهربائية لنقل المرضى".فيما أكد مدير عام شركة الحفر باسم محمد خضير، عن "أستنفار الشركة لجهودها لدعم القطاع الصحي في محافظتي البصرة وذي قار ، فقد تم تنفيذ عملية تجهيز عاجلة لمستشفى الحسين في محافظة ذي قار وتتمثل بتزويدها ب (140أسطوانة ) أوكسجين ، وللمستشفى التعليمي في البصرة ب (100 اسطوانة ) أوكسجين ، والشركة بصدد توفير أعداد اضافية من أسطوانات الاوكسجين ، وهي على تواصل مع المسؤولين في الجهات الصحية وخلية الازمة من أجل توفير أحتياجاتهم الضرورية".

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