الموسوي يؤكد: زيادة الانفاق وحدها لن تُوقف التدهور الصحي ويطالب بايجاد حلول جوهرية

2020/06/25 | 16:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبدالحسين الموسوي، اليوم الخميس، ان زيادةُ الانفاقِ وحدها لن تُوقفَ التدهور في القطاع الصحي، فيما طالب بايجاد حلول جوهرية للخروج من الازمة.وقال في بيان اننا "نؤكد مطالبتنا لرئيس الوزراء بضرورة ايجاد حلول جوهرية وشجاعة تُخرج المؤسسات الصحية من حالة التدهور السريع في عملية تقديم الخدمة الصحية ، ودعم مجهود الوزارة للوقوف على موارد صرف الاموال في دوائر المحافظات كافة وتحريرها من حالة القرصنة التي تديرها إرادات وواجهات معلومة والتي تستهدف حياة الناس في هذا الظرف العصيب وقبل ذلك تستهدف ثقة الشارع المُثقَل بامكانية وقدرة الحكومة على تغيير واقع الحال البائس والانتقال لواقعٍ افضل".واضاف انه "صارَ معلوماً ان الحل لن يكون بزيادة الانفاق وحده بل بغلق منافذ تسربه وسوء ادارته من قبل من يسيطر على تلك الدوائر ويتحكم بادارة مواردها من دون تحديد اي اولوية انسانية او علمية ، وما حدث في الناصرية سيحدث في محافظات اخرى كالديوانية وبابل وغيرها".

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