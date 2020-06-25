“أموال طائلة صرفت لها”.. الطاقة النيابية تدعو الكاظمي الى فتح ملف المصافي المتوقفة

2020/06/25 | 16:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمود الزجراوي، الخميس، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى فتح ملف المصافي النفطية المتلكئة في العراق.وقال الزيرجاوي لـ /المعلومة/ إن “هناك أموال رصدت في السابق لإنشاء مصافي نفطية في عهد الحكومات المتعاقبة لكنها لم تنجز لغاية الان “، داعيا رئيس الوزراء ووزير النفط الى “الوقوف على أسباب […]

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